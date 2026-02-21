Docenti fuorisede il CNDDU chiede a Valditara affitti al 50% e mutui agevolati | L’abitare è infrastruttura educativa strategica
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha inviato una proposta al ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, per migliorare la vita dei docenti fuorisede nel Centro-Nord. La richiesta include affitti ridotti del 50% e mutui agevolati, considerando l’abitare come un elemento chiave per l’efficienza educativa. La proposta si concentra sulla necessità di supportare concretamente gli insegnanti che vivono lontano dalle scuole in cui lavorano.
