Docenti fuorisede il CNDDU chiede a Valditara affitti al 50% e mutui agevolati | L’abitare è infrastruttura educativa strategica

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha inviato una proposta al ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, per migliorare la vita dei docenti fuorisede nel Centro-Nord. La richiesta include affitti ridotti del 50% e mutui agevolati, considerando l’abitare come un elemento chiave per l’efficienza educativa. La proposta si concentra sulla necessità di supportare concretamente gli insegnanti che vivono lontano dalle scuole in cui lavorano.

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha trasmesso al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, una proposta articolata per affrontare la condizione dei docenti fuorisede nelle regioni del Centro-Nord. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Docenti fuorisede, il CNDDU chiede un bonus da 400 euro per i trasporti natalizi. I rincari arrivano al 900% sulle tratte verso il Sud

Docenti fuori sede e caro affitti, CNDDU chiede interventi: “Non è accettabile scegliere tra continuità didattica e sostenibilità economica”Le tasse per gli insegnanti fuori sede salgono e il costo degli affitti diventa insostenibile.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.