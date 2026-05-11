Il bambino Trump ha dichiarato di essere ottimista sulla conclusione del conflitto in Iran, affermando che la guerra sembrava prossima alla fine. Le sue parole sono state riportate mentre si discuteva della situazione nel paese mediorientale, con riferimenti a possibili sviluppi positivi e a un miglioramento delle relazioni internazionali. La sua dichiarazione ha attirato l'attenzione dei media, che hanno seguito con interesse gli aggiornamenti sulla crisi.

Sembrava che la guerra in Iran stesse per finire. Trump diceva che era ottimista e che la pace stava per venire. Invece adesso è andato su tutte le furie. Ma quello che dice Trump è pazzia o è una tattica negoziale?Martino Casalivia email Gentile lettore, magari fosse una tattica negoziale. Ho il forte sospetto che invece sia una totale incapacità di capire gli eventi. Non ha abbastanza cervello e cultura politica per capire. Ieri l’Iran ha respinto il piano americano in 14 punti, affermando che non può nemmeno essere discusso perché le richieste sono esorbitanti e che, se l’America vuole discutere, deve negoziare i seguenti punti:...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Il Bambino Più Protetto di Donald Trump

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