Innovazioni terapeutiche | il Bambino Gesù guida la lotta

Il Bambino Gesù ha organizzato un convegno sulle malattie rare, causato dall’aumento di diagnosi in età pediatrica. Oltre 200 specialisti si riuniscono per discutere di nuove terapie e tecniche innovative. La struttura vuole condividere le proprie esperienze e migliorare le cure offerte ai pazienti più piccoli. L’evento si svolge nel contesto della prossima Giornata Mondiale dedicata a queste patologie. La partecipazione è aperta a tutti i professionisti del settore.

Il Bambino Gesù si prepara a ospitare un convegno cruciale sulle malattie rare, in vista della Giornata Mondiale del 28 febbraio. L'ospedale pediatrico romano, punto di riferimento europeo per la cura di queste patologie, presenterà le ultime innovazioni terapeutiche in un evento online organizzato insieme a Orphanet e OMaR. Con 20.000 bambini seguiti e 2.800 nuovi casi solo nell'ultimo anno, il Bambino Gesù è al centro della lotta contro queste malattie, con terapie avanzate che stanno cambiando la vita dei pazienti. Martedì 24 febbraio, il convegno Terapie innovative nelle ERN dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù aprirà le porte a un mondo di progressi scientifici.