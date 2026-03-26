Colina in gravidanza | un alleato per il benessere di mamma e bambino

Durante la gravidanza, le future mamme si concentrano sull’alimentazione, considerandola fondamentale sia per la salute propria che per quella del bambino. Tra gli alimenti scelti, la colina viene sempre più considerata come un elemento utile per il benessere di entrambe. La sua presenza nella dieta viene valutata come un possibile supporto durante questo periodo.

Durante la gravidanza, le mamme sono sempre più attente all’alimentazione, che assume un ruolo significativo per il benessere personale e del piccolo. Infatti, ogni nutriente presente nel cibo contribuisce allo sviluppo e alla salute del bambino. Se acido folico, ferro e vitamina D sono ormai noti per la loro azione benefica, esiste un nutriente che viene ancora poco considerato ma che risulta estremamente fondamentale: la colina. Questa molecola svolge un ruolo chiave per quanto riguarda lo sviluppo cerebrale del feto, la funzione epatica e il metabolismo dei lipidi. Sono molti gli studi presenti in letteratura scientifica che suggeriscono come il suo apporto possa essere ancora più importante di quanto indicato nelle linee guida. 🔗 Leggi su Dilei.it

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