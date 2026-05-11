Il 12 maggio esce il libro di Andrea Alongi | La normalità è una cosa bellissima storia di una rinascita

Il primo fermo immagine è una casa abusiva sull’argine del fiume a Mezzani: Andrea è un bambino solo e già disperato, figlio di un uomo brutale e di una madre fragile. Il secondo è la fuga a Parma, a casa della nonna materna, un primo assaggio di normalità. Poi la sua morte, il vuoto riempito.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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