Filippo Serantoni la caduta e la rinascita | la bellissima storia dell’attaccante delle giovanili dell’Inter I consigli di Chivu sul caschetto e non solo

Da calcionews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 luglio 2025 rappresenta una data fondamentale nella vita di un giovane attaccante delle giovanili dell’Inter. La sua storia è fatta di una caduta che ha messo alla prova la sua determinazione e di una rinascita che ha dimostrato la forza di ripartire. Durante questo percorso, ha ricevuto anche consigli da un ex calciatore sulla protezione del caschetto e altre questioni legate al suo percorso sportivo.

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