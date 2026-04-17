Il 23 luglio 2025 rappresenta una data fondamentale nella vita di un giovane attaccante delle giovanili dell’Inter. La sua storia è fatta di una caduta che ha messo alla prova la sua determinazione e di una rinascita che ha dimostrato la forza di ripartire. Durante questo percorso, ha ricevuto anche consigli da un ex calciatore sulla protezione del caschetto e altre questioni legate al suo percorso sportivo.

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© Calcionews24.com - Filippo Serantoni, la caduta e la rinascita: la bellissima storia dell’attaccante delle giovanili dell’Inter. I consigli di Chivu sul caschetto e non solo

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