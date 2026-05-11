In un caso legale recente, un’azienda di arredamento è stata condannata a risarcire un’illustratrice con oltre settemila euro dopo essere stata ritenuta responsabile di aver copiato il suo disegno di un tortellino. L’artista, che si occupa di vendere stampe, accessori e complementi per la cucina, ha ottenuto una vittoria in tribunale contro l’azienda coinvolta. La sentenza ha riconosciuto la violazione dei diritti d’autore dell’illustratrice.

Vittoria in tribunale per l’illustratrice e artista, Cristina Cati, che si occupa di commercializzare stampe, accessori e complementi d’arredo per la cucina. La donna ha trionfato in una causa contro Ikea, difesa da Lavinia Savini, avvocato ed esperta in diritto della proprietà intellettuale. La multinazionale svedese aveva preso una sua opera intitolata «Tortellino» senza consenso, per allestire il proprio negozio di Bologna-Casalecchio sul Reno. Ma alla fine è stata condannata a risarcire l’artista con 7.552 euro più gli interessi. Artista bolognese vince una causa contro Ikea che aveva preso e modificato una foto senza consenso. La stessa Cristina Cati ha deciso di raccontare la vicenda al Corriere della Sera: « Tutto è iniziato nel lontano 2021, nel periodo di Natale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ikea “copia” il disegno di un tortellino a un’artista: condannata a risarcire l’illustratrice con più di settemila euro

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Hanno copiato il disegno del mio tortellino, l’ho scoperto grazie alla segnalazione di una mia follower: illustratrice italiana fa causa a Ikea e vinceCristina Cati ha scoperto per caso che Ikea usava la sua illustrazione senza autorizzazione. Poi ha vinto in tribunale. ilfattoquotidiano.it