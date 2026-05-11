Hanno copiato il disegno del mio tortellino l’ho scoperto grazie alla segnalazione di una mia follower | illustratrice italiana fa causa a Ikea e vince

Nel dicembre del 2021, un’illustratrice italiana si trovava all’interno di un negozio Ikea in provincia di Bologna quando ha notato un’immagine che le era familiare. Si trattava di un’illustrazione intitolata “Tortellino con ingredienti”. La donna ha successivamente scoperto, grazie a una follower, che l’immagine era stata riprodotta senza autorizzazione in un prodotto del grande negozio di arredamento. La artista ha deciso di intentare una causa legale e ha ottenuto una vittoria.

È il periodo di Natale del 2021. Una ragazza sta passeggiando tra gli allestimenti dello store Ikea di Casalecchio di Reno, nel Bolognese, quando il suo sguardo si posa su un’illustrazione familiare: è l’opera “Tortellino con ingredienti”. La riconosce immediatamente, perché segue assiduamente su Instagram la sua autrice, l’illustratrice bolognese Cristina Cati (titolare del brand Modoro). Si avvicina all’immagine, ma nota un dettaglio anomalo: manca il nome dell’artista. La cosa le pare subito strana. Possibile che Cristina non abbia annunciato ai suoi follower una collaborazione così prestigiosa con il colosso svedese? Per togliersi ogni dubbio, prende lo smartphone e le scrive un messaggio diretto per farle i complimenti e chiederle novità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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