iiriti e de francesco guidano la riforma commerciale

L’onorevole Daniela Iiriti sta portando avanti una riforma sulla programmazione commerciale, lavorando in collaborazione con un altro membro della commissione. La proposta mira a modificare alcuni aspetti delle norme attualmente in vigore, con l’obiettivo di migliorare le procedure e le regole del settore commerciale. Il lavoro si svolge all’interno di un processo di confronto tra vari rappresentanti istituzionali, con l’intento di aggiornare le normative in vigore.

L’on. Daniela Iiriti guida la riforma sulla programmazione commerciale: una proposta condivisa con l’on. Luciana De Francesco per modernizzare il sistema regionale. Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale, svoltasi a Palazzo Campanella, la prima firmataria e relatrice l’on. Daniela Iiriti ha illustrato la Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 42XIII, un intervento che aggiorna la disciplina sulle medie e grandi strutture di vendita, superando la deliberazione consiliare n. 409 del 2000. Un impianto che, come ha ricordato, “è ormai superato rispetto all’attuale quadro legislativo ed economico e non è più coerente con i principi europei e nazionali di liberalizzazione delle attività economiche”.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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