Riforma giustizia | Iiriti smaschera l’opposizione ideologica di Lucano

La consigliera regionale Daniela Iiriti ha criticato duramente Mimmo Lucano, dopo che quest'ultimo aveva commentato la riforma della giustizia. Iiriti ha accusato Lucano di opporsi in modo ideologico alle modifiche in discussione. La polemica si è accesa con confronti pubblici tra i due, senza che siano stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o implicazioni.

La consigliera regionale Daniela Iiriti ha lanciato un duro attacco contro le dichiarazioni di Mimmo Lucano riguardo alla riforma della giustizia. Nel contesto del dibattito politico calabrese, la rappresentante di Fratelli d'Italia definisce l'opposizione come un atto ideologico mirato esclusivamente a colpire il governo guidato da Giorgia Meloni e dal ministro Carlo Nordio. Il confronto si inasprisce mentre si discute di una riforma che promette di rendere il sistema giudiziario più equo e trasparente. Mentre Lucano annuncia con tormento il suo voto negativo motivato da esperienze personali con magistrati corrotti, Iiriti ribatte che tale posizione nasconde solo una volontà accecante di contrastare l'esecutivo nazionale.