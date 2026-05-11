iI piccolo principe al teatro Carcano di Milano

Al teatro Carcano di Milano si conclude lo spettacolo teatrale “Il Piccolo Principe”, prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese. Dopo aver riscosso successo in diverse città italiane negli ultimi quattro anni, lo spettacolo ha raggiunto un pubblico di tutte le età, portando in scena una versione del celebre racconto senza tempo. La rappresentazione ha coinvolto numerosi spettatori durante il suo tour nazionale.

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