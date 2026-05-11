iI piccolo principe al teatro Carcano di Milano
Al teatro Carcano di Milano si conclude lo spettacolo teatrale “Il Piccolo Principe”, prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese. Dopo aver riscosso successo in diverse città italiane negli ultimi quattro anni, lo spettacolo ha raggiunto un pubblico di tutte le età, portando in scena una versione del celebre racconto senza tempo. La rappresentazione ha coinvolto numerosi spettatori durante il suo tour nazionale.
Dopo aver incantato il pubblico di tutte le età in questi ultimi quattro anni, toccando leprincipali città italiane e portando il fascino di un’opera senza tempo, lo show dei record “ILPICCOLO PRINCIPE”, lo spettacolo teatrale prodotto da Razmataz Live e diretto daStefano Genovese, si conclude in.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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