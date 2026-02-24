ucraina installazione immersiva resto al teatro carcano di milano

Il conflitto in Ucraina ha portato all’allestimento dell’installazione “RESTO” al Teatro Carcano di Milano, in occasione del suo quarto anniversario. Mariangela Bombardieri ha creato questa opera immersiva per mostrare le conseguenze della guerra. La visita offre un’esperienza sensoriale che coinvolge il pubblico e invita a riflettere sulla resistenza e la speranza. L’installazione rimarrà aperta al pubblico fino a fine marzo, attirando numerosi visitatori.

Iniziativa voluta dall'organizzazione umanitaria CESVI per sensibilizzare sulla drammatica situazione umanitaria del Paese e sulla minaccia delle mine antiuomo. Apertura al pubblico sabato 28 febbraio dalle 11 alle 15.