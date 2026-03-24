Due giorni per il prossimo spettacolo in scena al Teatro Lyrick di Assisi nell'ambito della stagione "Non c’è 2 senza. 5": martedì 24 e mercoledì 25 marzo alle 21.15 sul palco c'è "Il Piccolo Principe", show dei record prodotto da Razmataz Live e diretto da Stefano Genovese. Lo spettacolo vanta un cast creativo di prim’ordine: Stefano Genovese (regia), Carmelo Giammello (scene), Paolo Silvestri (direzione e arrangiamenti musicali) e Guido Fiorato (costumi). Fedele allo stile dell’opera originale, il regista ha deciso di non lasciare solo alle parole il ruolo centrale, ma di affidare il racconto all’immaginazione, traducendolo in un’esperienza evocativa che solo il teatro, per sua stessa natura, è in grado di restituire. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Il Piccolo Principe al Teatro Lyrick di Assisi

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