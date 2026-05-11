Igor | l' eroe romantico del calcio il film su Protti torna a Livorno | proiezione ai 4 Mori il 18 maggio

"Igor: l'eroe romantico del calcio" torna nuovamente a Livorno. Il film documentario su Protti che sta riscuotendo un grandissimo successo in tutta Italia sarà proiettato ai 4 Mori il 18 maggio così come avvenne il giorno del debutto. Un appuntamento da non perdere per chi non ha ancora visto il.🔗 Leggi su Livornotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: "Igor. L'eroe romantico del calcio", il film su Protti arriva nei cinema di Livorno: proiezione il 2 aprile ai 4 Mori

"Igor. L’eroe romantico del calcio", proiezione del documentario su Igor ProttiDopo essere stato presentato in anteprima assoluta alla 17esima edizione del BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, il documentario “Igor.

Argomenti più discussi: Sentieri Selvaggi | 06/05/2026 | Al Festival Bella Storia due documentari sulla Resistenza; Zerocalcare: postura sbagliata nella clip esclusiva di Generazione Fumetto; Generazione Fumetto | la postura sbagliata di Zerocalcare nella clip esclusiva; Mi trovo con l’ennesimo concerto annullato all’ultimo momento con una telefonata e una mail Il problema? La canzone ‘Luca era gay' | Povia accusa.