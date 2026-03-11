Igor L' eroe romantico del calcio il film su Protti arriva nei cinema di Livorno | proiezione il 2 aprile ai 4 Mori

Il film documentario intitolato “Igor. L’eroe romantico del calcio” sarà proiettato per la prima volta il 2 aprile ai 4 Mori di Livorno. La pellicola racconta la storia di Protti, figura nota nel mondo del calcio, e sarà visibile al pubblico in questa data. La presentazione avviene dopo l’anteprima tenuta il 27 marzo all’Anche Cinema di Bari, nell’ambito del Bif&St.

Il documentario "Igor. L'eroe romantico del calcio" sarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all'Anche Cinema di Bari nell'ambito della 17esima edizione del Bif&St – Bari International Film&Tv Festival, dove sarà proiettato fuori concorso nella sezione non competitiva "A Sud".