I’Giglio si difende con onore La Rinascita passa in scioltezza
Nella partita tra Rinascita Volley Firenze e I’Giglio, la squadra ospite ha subito una sconfitta netta con il punteggio di 3-0. La formazione di casa ha dimostrato una buona solidità in campo, mentre gli avversari hanno incontrato difficoltà a reagire agli attacchi avversari. La squadra di Firenze ha schierato diversi giocatori, tra cui Dri, Lamperi, Basegni e altri, secondo le formazioni ufficiali.
RINASCITA VOLLEY 3 I’ GIGLIO 0 RINASCITA VOLLEY FIRENZE: Dri, Lamperi, Basegni, Spadi, Parrini, Milli, Brogi, Caputo, Padovan, Sabatelli, Ciotoli, Del Pela, Pucci (L1), Pistocchi (L2). All. Pedone. PALLAVOLO I’ GIGLIO CASTELFIORENTINO CIP - GHIZZANI: Barnini, Basili, Cantini, Sani, Nuti, Tofanari, Malatesti, Del Carlo C., Zaraffi, Nicosia, Magherini, Del Carlo M., Picchianti (L1), Anichini (L2). All. Pistolesi. Arbitri: Armelani e Panaia di Prato. Parziali: 25-16; 25-23; 25-22. FIRENZE – Come per Ostiano-Montesport, anche a Firenze va in scena una classica partita di fine stagione fra una Rinascita già retrocessa come terz’ultima classificata e una Pallavolo I’Giglio Cip - Ghizzani che invece era già sicura della nona posizione con conseguente salvezza, obiettivo di inizio stagione che è stato centrato dalla compagine biancorossa.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: I’Giglio si difende con onore. La Rinascita passa in scioltezza; Nuovi cassonetti intelligenti.
Il 5 Maggio del 1821, mi riporta alla mente il 12 di Maggio del 1797. Non arrabbiatevi fratelli miei, se qualcuno difende Napoleone: le parole diranno a quale popolo si appartiene, e la vigliaccheria non è invenzione recente. Io difendo il mio di Popolo, sempre - facebook.com facebook
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