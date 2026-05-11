I’Giglio si difende con onore La Rinascita passa in scioltezza

Nella partita tra Rinascita Volley Firenze e I’Giglio, la squadra ospite ha subito una sconfitta netta con il punteggio di 3-0. La formazione di casa ha dimostrato una buona solidità in campo, mentre gli avversari hanno incontrato difficoltà a reagire agli attacchi avversari. La squadra di Firenze ha schierato diversi giocatori, tra cui Dri, Lamperi, Basegni e altri, secondo le formazioni ufficiali.

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