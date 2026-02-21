A Ravenna rossoblù con la difesa a quattro | Il modulo? Si attacca e si difende in undici

Il Ravenna ha affrontato la Samb con una difesa a quattro, una scelta motivata dalla necessità di migliorare l’equilibrio tra attacco e difesa. La squadra di Boscaglia si prepara a scendere in campo alle 17.30 al Benelli, adottando un modulo 4-2-3-1. Durante gli allenamenti, l’allenatore ha lavorato per far entrare nei giocatori questa strategia. La formazione si presenta compatta e pronta a mettere in pratica il piano di gioco.

© Ilrestodelcarlino.it - A Ravenna rossoblù con la difesa a quattro: "Il modulo? Si attacca e si difende in undici"