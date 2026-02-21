A Ravenna rossoblù con la difesa a quattro | Il modulo? Si attacca e si difende in undici
Il Ravenna ha affrontato la Samb con una difesa a quattro, una scelta motivata dalla necessità di migliorare l’equilibrio tra attacco e difesa. La squadra di Boscaglia si prepara a scendere in campo alle 17.30 al Benelli, adottando un modulo 4-2-3-1. Durante gli allenamenti, l’allenatore ha lavorato per far entrare nei giocatori questa strategia. La formazione si presenta compatta e pronta a mettere in pratica il piano di gioco.
Sarà una Samb con il 4-2-3-1 quella che alle 17.30 scenderà in campo al Benelli di Ravenna. Boscaglia in questi giorni di allenamento ha provato questo modulo. "Non mi piacciono i numeri -dice il tecnico rossoblù-perché si attacca in undici e si difende in undici, ma anche in base a come si muovono gli avversari. E quindi non bisogna circoscriversi in un modulo anche perché i dettagli diventano importanti. Affronteremo un Ravenna forte che punta a vincere il campionato. Sarà una partita difficile ma ce la giocheremo. L’obiettivo è mettere in difficoltà i nostri avversati e portare a casa i punti che ci servono per la salvezza".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti discussi: A Ravenna rossoblù con la difesa a quattro: Il modulo? Si attacca e si difende in undici; Samb, trasferta vietata a Ravenna; Sambenedettese: esordio da brividi per Boscaglia, rossoblu attesi dalla corazzata Ravenna; Ascoli-Torres | Contro il secondo attacco del girone senza fare barricate: rossoblù a caccia dell'impresa.
Samb, trasferta vietata a RavennaDivieto di vendita in tutti i settori dello stadio (settore ospiti incluso) ai residenti nelle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo e Rimini Ravenna in trasferta, Livorno e Ascoli in cas ... youtvrs.it
Samb, niente trasferta a Ravenna per i tifosi: divieto in cinque provinceDi seguito la nota stampa del club rossoblù.La U.S. Sambenedettese comunica che per la 9a giornata di Ritorno del Campionato Serie C Sky Wi-Fi 2025/2026 Ravenna – Sambenedettese in programma sabato 21 ... veratv.it
ALLENAMENTO U.S. Sambenedettese a lavoro in vista della gara (sabato 21 febbraio alle 17:30) sul campo del Ravenna #samb #ravsam #ravennasamb #rossoblù #grb #gazzettarossoblù #gironeb #campionatoseriec #seriec - facebook.com facebook