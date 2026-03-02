Green Days | a Roma la rassegna teatrale Under 35

A Roma si tiene la terza edizione della rassegna teatrale “Green Days – nel tempo che resiste”, dedicata a compagnie Under 35. La manifestazione comprende cinque spettacoli e si svolge nel corso di questa stagione. La rassegna si rivolge a giovani artisti che presentano le loro produzioni sul palcoscenico della città.

La scena teatrale romana si prepara ad accogliere la terza edizione di "Green Days – nel tempo che resiste", una rassegna pensata, curata e organizzata interamente da giovani talenti. Dopo il successo degli anni precedenti, l'iniziativa torna all'Argot Studio con un programma denso di significato, che mette al centro la creatività degli Under 35. Sostenuto dal MiC e dalla SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea", il progetto rappresenta un punto di riferimento per chi cerca uno sguardo fresco e autentico sulle dinamiche contemporanee, proponendo una selezione di spettacoli che esplorano le complessità dell'identità personale e collettiva.

