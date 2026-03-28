Questa mattina, intorno alle 7:30, una donna è stata svegliata dalla polizia nella stanza d’albergo in cui soggiornava. La donna ha dichiarato di essere un eurodeputato e ha riferito di aver ricevuto una richiesta di informazioni riguardanti un corteo, dopo aver dichiarato il suo ruolo alle forze dell’ordine. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’identità o sulle circostanze dell’intervento.

“Questa mattina sono stata svegliata nella stanza d’albergo in cui mi trovavo, intorno alle 7:30, dalla polizia. Hanno bussato alla porta, pronunciato il mio nome e mi hanno chiesto di aprire. Mi hanno poi chiesto di fornire loro un documento, io ho anche fatto presente che sono un’eurodeputata. Non mi hanno spiegato il motivo della visita, solo che si trattava di accertamenti. Mi hanno rivolto una serie di domande, sul mio arrivo a Roma, sulla manifestazione, se avevo oggetti pericolosi per parteciparvi. Questo controllo è durato circa un’ora e non mi è stato rilasciato alcun verbale. Dalla stampa ho appreso che si tratta di una segnalazione su iniziativa di uno Stato estero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ilaria Salis: "Controlli? Ho detto di essere eurodeputata, mi hanno chiesto del corteo"

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Ilaria Salis: Controlli Ho detto di essere eurodeputata, mi hanno chiesto del corteo

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