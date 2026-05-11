ICONICO in centro a Modena il design d’archivio trova casa da Franco
Nel cuore di Modena, un nuovo spazio dedicato al design d’archivio ha aperto le sue porte, ospitato da un locale chiamato “Franco”. L’apertura di questa sede mira a conservare e mostrare pezzi di design considerate rappresentativi, che vengono definiti “iconici” per il loro riconoscimento immediato e duraturo nel tempo. La scelta di questa collocazione sottolinea l’interesse nel valorizzare oggetti che hanno lasciato un segno nel mondo del design.
Cosa definisce davvero un oggetto come "iconico"? La risposta risiede nella sua capacità di essere riconosciuto senza bisogno di spiegazioni. Su questo concetto si sviluppa ICONICO, il format espositivo e di vendita che approda nel cuore di Modena da mercoledì 13 a sabato 16 maggio. La cornice.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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