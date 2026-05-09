Nuovo centro da 1 milione a Collegno | l’asta trova la sua casa

È stato aggiudicato il nuovo centro da un milione di euro a Collegno, che ora avrà una sede stabile. Luciano Gemello ha annunciato di aver deciso di lasciare il Cus Torino. La struttura sarà utilizzata da alcuni atleti di rilievo che praticano diverse discipline sportive. La costruzione del centro prosegue secondo i piani e si concluderà nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Perché Luciano Gemello ha deciso di lasciare il Cus Torino?. Chi sono i campioni che beneficeranno della nuova struttura?. Come ha fatto il privato a risolvere il problema del Comune?. Dove si sposteranno gli atleti dopo lo smantellamento della pista Master?.? In Breve Investimento di 1 milione di euro su 9mila metri quadri a Collegno.. Capannone di 120 metri per atleti come Great Nnachi e Leonardo Scalon.. Gemello lascia il Cus Torino dopo il fallimento della pista al Master Club.. Nuova struttura per evitare spostamenti invernali verso la Valle d'Aosta.. A Collegno, presso la Clinica della Memoria, sorgerà un centro sportivo da 1 milione di euro per offrire ai saltatori con l’asta una pedana indoor definitiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo centro da 1 milione a Collegno: l’asta trova la sua casa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Arcene, all’asta terreno da (quasi) mezzo milione: “Necessario per la nuova logistica” Leggi anche: Noventa piange Alex Zanardi: fiori davanti alla sua casa e bandiere a mezz’asta Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Nasce il Bicilab alla Polveriera: nuovo spazio per la mobilità sostenibile; Il Centro Diagnostico Italiano apre una nuova sede a due passi da San Babila, nel cuore di Milano; Centro di raccolta di via Pertusati; Conferenza di presentazione del nuovo Centro per l'Autismo. Umberto I, restyling al via: ecco il nuovo progetto (da 1 miliardo). Alcuni edifici saranno demoliti e ricostruitiParterre delle grandi occasioni, l'Aula Magna della Sapienza, un grande tappeto sul proscenio: il nuovo Policlinico Umberto I debutta così, in grande stile. A presentare il progetto - preparato dalle ... ilmessaggero.it Un nuovo centro di raccolta dei rifiuti: la Regione concede un contributo di 666mila euro - x.com Lo schermo del nuovo allenamento di Pam sembra fuori centro, qualcuno l'ha mai sperimentato reddit