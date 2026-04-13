Design Week 2026 in Piazza Duomo puoi barattare un oggetto anche strano con un pezzo iconico di design Come registrarsi all’evento

Durante la Design Week 2026 a Milano, dal 20 al 26 aprile, in Piazza Duomo si svolge un evento particolare dedicato allo scambio di oggetti. I partecipanti possono portare articoli di diversa natura, anche insoliti, e scambiarli con pezzi di design considerati iconici. L’iniziativa si svolge attraverso una “colazione-baratto”, senza transazioni di denaro. Per prendere parte all’evento, è necessario registrarsi in anticipo.

Nel cuore di Milano, dal 20 al 26 aprile, va in scena la Design Week 2026, durante la quale assisteremo a qualcosa di veramente insolito: in Piazza Duomo non si compra e non si vende, ma si scambia, con una mitica “ colazione-baratto ”. Basta portare un oggetto qualsiasi – anche il più strano – che potrà trasformarsi in un pezzo iconico di design. Un evento aperto a tutti, che unisce creatività, sorpresa e partecipazione. Ma come funziona davvero e come ci si registra? La colazione-baratto che apre la Design Week 2026 a Milano. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La “ colazione-baratto ” si svolgerà il 20 aprile, dalle 7 alle 9 del mattino, come evento inaugurale della Milano Design Week 2026.🔗 Leggi su Funweek.it

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