ICE Intensifies Nationwide Crackdown on Criminal Illegal Immigrants Under Trump Administration

Le autorità hanno annunciato un'operazione di vasta portata contro immigrati irregolari, definita tra le più aggressive degli ultimi anni. L'annuncio è stato diffuso attraverso il portale ufficiale del Dipartimento della Sicurezza Interna. L'azione si svolge su scala nazionale e coinvolge numerosi interventi delle forze dell'ordine. La campagna mira a identificare e deportare persone senza documenti regolari presenti nel paese.

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The announcement, released through the official WOW.DHS.GOV platform, describes one of the most aggressive federal immigration enforcement campaigns in recent years. Officials stated that more than 700,000 undocumented immigrants with criminal histories have reportedly been removed from the United States during the first year of President Donald Trump’s current administration, with enforcement operations continuing across multiple states. The Department of Homeland Security emphasized that the strategy focuses on individuals considered threats to public safety, particularly those convicted of violent crimes involving children, sexual abuse, aggravated assault and organized criminal activity.🔗 Leggi su Citypescara.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ICE officer kills a woman: US immigration crackdown by the Trump administration • FRANCE 24 Notizie correlate Trump sblocca i fondi per i confini: via libera alla mossa ICEDonald Trump ha dato il via libera ufficiale a una manovra di bilancio estremamente mirata che punta a finanziare esclusivamente le attività di... Leggi anche: Sanremo 2026, J-Ax: "Cosa penso di Trump e Ice? Male"