Trump sblocca i fondi per i confini | via libera alla mossa ICE

Il Dipartimento delle finanze ha approvato un provvedimento che autorizza l’utilizzo di risorse esclusivamente per le operazioni di controllo dei confini. La decisione, firmata dall’amministrazione, favorisce le iniziative di sicurezza migratoria e rafforza la posizione dei repubblicani nel Senato. La mossa consente di destinare i fondi specificamente a interventi di sorveglianza e gestione delle frontiere. La misura rappresenta un intervento diretto sulle politiche di immigrazione in atto.

Donald Trump ha dato il via libera ufficiale a una manovra di bilancio estremamente mirata che punta a finanziare esclusivamente le attività di controllo migratorio, fornendo una spinta decisiva alla leadership repubblicana nel Senato. La decisione è arrivata venerdì pomeriggio dopo un incontro cruciale tra il Presidente e i leader del partito nella Casa Bianca, con l’obiettivo di superare lo stallo che blocca i fondi per il Dipartimento della Sicurezza Interna. L’incontro ha la partecipazione di Lindsey Graham, presidente della Commissione Bilancio del Senato, e di John Barrasso, Majority Whip del Senato, che hanno presentato al Presidente la strategia per utilizzare la procedura di riconciliazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump sblocca i fondi per i confini: via libera alla mossa ICE Trump sblocca Rodriguez: fine sanzioni, nuovi fondi per il VenezuelaLa decisione presa dal governo Trump di rimuovere Delcy Rodriguez dalla lista nera delle sanzioni segna un punto di svolta nei rapporti tra... Minneapolis, l'annuncio dello "zar dei confini": Trump ritira 700 agenti federali dell'IceL'amministrazione Trump ritira «immediatamente» 700 agenti federali per l'immigrazione da Minneapolis. Trump minaccia Messico, Cuba e Colombia e rilancia sulla Groenlandia: “Ne abbiamo bisogno”