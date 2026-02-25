“Cosa ne penso di Trump e Ice? Cosa vuoi che ne pensi, male ne penso. Io mi espongo eccome”. Così J-Ax, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa del secondo giorno del festival di Sanremo. “Quella è la risposta vera – continua il cantante – poi quello che sto dicendo in giro è che sono dei moderati”, aggiunge ironicamente J-Ax tra le risate. “Gli Eurovision? Sono super certo che non mi toccheranno, quindi non mi sono ancora posto il problema”. “Quello che mi piacerebbe fare – ha aggiunto – ammesso che sia possibile tradurre il pezzo in inglese, sarebbe metterci dentro una cosa che alla quinta chiave di lettura” si capisca che si riferisce alla vicenda di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, J-Ax: "Cosa penso di Trump e Ice? Male"

Leggi anche:

Sanremo 2026, J-Ax canta Italia starter pack. Testo e di cosa parla la canzone

Sanremo 2026, le pagelle delle prove: psicosi Sal Da Vinci (7), J-Ax da circo (8), Fedez e Masini male assortiti (5), Renga affaticato (4)

Temi più discussi: Sanremo 2026, J-Ax chi è: dagli Articoli 31 al rapporto con Fedez. Testo e significato del brano 'Italia starter pack'; Sanremo 2026, J-Ax con Italia Starter Pack. Il testo e la recensione della canzone; Il testo e il significato della canzone Italia Starter Pack di J-Ax a Sanremo 2026; J-Ax: il testo di Italia Starter Pack a Sanremo 2026, ecco di cosa parla.

Sanremo 2026, chi è J-Ax: il vero nome, età, vita privata, gli Articolo 31, il rapporto con Fedez e le minacceIn gara a Sanremo 2026 con Italia starter pack, conosciamo meglio J-Ax: com'è oggi il suo rapporto con Fedez? notizie.it

J-Ax con Italia starter pack a Sanremo 2026/ Se vinco all’Eurovision cambio il branoJ-Ax con Italia starter pack a Sanremo 2026: sul palco dell'Ariston con una canzone stile country. Nel 2023 aveva cantato con gli Articolo 31 ... ilsussidiario.net

Il Papilloma Virus protagonista anche a Sanremo: sai davvero come proteggerti Cosa c’è da sapere - facebook.com facebook

A Sanremo abbiamo scoperto cosa c’è nella valigia da emigrato di Welo: ciceri e tria e Primitivo di Manduria - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com