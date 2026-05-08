Sky TG24 Live In Roma | cosa è emerso dal dibattito | Geopolitica economia IA e lavoro

Da Metsola a Urso, passando per Zuppi e Parmitano: a Sky TG24 Live In Roma il dibattito su politica, economia e scenari globali. Il Teatro di Villa Torlonia, storico gioiello architettonico della Capitale, si è trasformato per un’intera giornata nel cuore pulsante dell’ informazione nazionale, ospitando una nuova tappa del viaggio itinerante di Sky TG24 Live In Roma. L’evento, nato con l’obiettivo di decontestualizzare il racconto giornalistico portandolo direttamente nelle piazze e nei teatri d’Italia, ha offerto una piattaforma di confronto di altissimo profilo, dove le urgenze del presente si sono intrecciate con le visioni strategiche per il futuro.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Temi più discussi: Sky TG24 Live In Roma 2026, il 7 maggio a Villa Torlonia: il programma; Sky TG24 Live In al Teatro di Villa Torlonia; Sky TG24 ‘Live In Roma’ – Economia; Live In Roma, l'uso dell'IA per la crescita delle imprese.

Sky TG24 Live In Roma 2026, il 7 maggio a Villa Torlonia: il programmaL’evento che porta Sky TG24 fuori dai propri studi televisivi nelle piazze e città italiane torna nella Capitale giovedì 7 maggio. Una giornata che lascia spazio all’attualità, alle sfide globali e al ... tg24.sky.it

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Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ospite di Andrea Bignami a Sky TG24 #LiveIn, ha parlato della crisi energetica scaturita dalla guerra nel Golfo. Secondo Orsini, per uscire dalla crisi è necessario “costruire un debito comune europeo” x.com