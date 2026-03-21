Lavoro Crosetto europarlamentare | Fondi europei per migliorare formazione

Un europarlamentare ha annunciato che ci saranno fondi europei destinati a migliorare la formazione. La comunicazione è stata fatta martedì, in una conferenza stampa a Roma, dove sono stati illustrati i piani per utilizzare i finanziamenti provenienti dall’Unione europea. Secondo quanto dichiarato, le risorse saranno destinate a programmi di formazione in vari settori, con l’obiettivo di potenziare le competenze dei lavoratori.

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Dal punto di vista europeo possiamo affermare che questa legislatura sia connotata da un'attenzione superiore a tutte le tematiche inerenti e di interesse al mondo del lavoro in generale: Si sta parlando molto più di competitività, si sta parlando molto più di innovazione, si sta parlando molto più di produttività. Innovazione non vuol dire soltanto innovazione del prodotto in senso stretto, ma anche dei processi, dove ovviamente sono compresi anche i processi del lavoro". E' quanto afferma l'europarlamentare Giovanni Crosetto intervenuto nell'ambito del congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte e Valle d'Aosta a Torino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lavoro, Crosetto (europarlamentare): "Fondi europei per migliorare formazione" Articoli correlati Federazione dei Fisioterapisti dello Sport riunita a Roma: «Al lavoro con il CONI per migliorare la formazione degli operatori che assistono gli atleti»Grandi specialisti della fisioterapia e della medicina dello sport riuniti per una giornata di approfondimento e confronto su prevenzione,... Fondi in arrivo per migliorare l’area camperIl Comune di Potenza Picena si è appena aggiudicato un finanziamento di 90mila euro nell’ambito di un bando ministeriale: la somma sarà utilizzata...