IA e superintelligenza | l’allarme degli esperti sul rischio globale

Recentemente, esperti hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai rischi associati all'intelligenza artificiale e alla superintelligenza. Si discute di come alcuni software possano compromettere la sicurezza di ospedali e reti elettriche, creando potenziali vulnerabilità. Inoltre, si fanno nomi di cinque individui che, secondo le analisi, esercitano un forte controllo sul potere digitale a livello mondiale. La questione riguarda l'impatto di queste tecnologie sulla stabilità globale.

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? Punti chiave Come può un software rendere vulnerabili ospedali e reti elettriche?. Chi sono i cinque individui che controllano il potere digitale globale?. Perché la superintelligenza potrebbe agire con obiettivi autonomi e distruttivi?. Quanto tempo resta prima che l'automazione cancelli i lavori attuali?.? In Breve Dario Amodei prevede cancellazione massiccia posti lavoro bassolevel verso pochi anni. Software Mythos di Anthropic permette attacchi informatici a ospedali e reti elettriche. Ricerca AI 2027 di ex dipendente OpenAI esplora scenari futuri post 2025. Esperti Eliezer Yudkowsky e Nate Soares avvertono rischio estinzione specie umana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA e superintelligenza: l’allarme degli esperti sul rischio globale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Connor Leahy Warns of AI Apocalypse in ETHI – Liberals Clear Path, Consequences Be Damned! Notizie correlate Geopolitica nel caos: l’analisi degli esperti sul disordine globale? Cosa sapere Il dossier The Skill Press analizza l'instabilità globale tra giugno 2025 e marzo 2026. Cardiologia, l’allarme degli esperti: "Le droghe sono un fattore di rischio per il cuore. Cannabis compresa"Dal 57esimo congresso Nazionale di Cardiologia dell’Anmco, in svolgimento a Rimini, arriva un messaggio chiaro e innovativo: le sostanze...