Geopolitica nel caos | l’analisi degli esperti sul disordine globale

Un nuovo rapporto pubblicato da The Skill Press analizza l’andamento dell’instabilità mondiale tra giugno 2025 e marzo 2026. Il documento fornisce una panoramica dettagliata delle tensioni e dei cambiamenti verificatisi in questo periodo, senza formulare giudizi o interpretazioni. La relazione si concentra sui dati e sugli eventi verificatisi durante questi mesi, offrendo un quadro oggettivo della situazione geopolitica internazionale.

? Cosa sapere Il dossier The Skill Press analizza l'instabilità globale tra giugno 2025 e marzo 2026.. Esperti militari e accademici esaminano operazioni in Iran, crisi in Venezuela e nello Stretto di Hormuz.. Dalle operazioni militari israeliane contro i centri nucleari iraniani alla paralisi dello Stretto di Hormuz, il volume collettaneo Il mondo in subbuglio traccia un bilancio dei nove mesi di instabilità globale vissuti tra giugno 2025 e marzo 2026. Il nuovo dossier pubblicato da The Skill Press mette a nudo una stagione di frammentazione geopolitica senza precedenti. Gli esperti analizzano come la crisi si sia propagata attraverso continenti diversi: dal conflitto dimenticato in Sudan alle crescenti frizioni nell’Indo-Pacifico, passando per le tensioni in Venezuela che hanno portato all’arresto di Maduro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Geopolitica nel caos: l’analisi degli esperti sul disordine globale Notizie correlate Nuovi orizzonti per la geopolitica, tra nazionalismi e disordine globale: un incontro con gli espertiIl ciclo “Il grande disordine mondiale”, promosso dagli Amici della Biblioteca Malatestiana, si chiude questa settimana con un doppio appuntamento. Geopolitica, le sfide del nuovo ordine globale: in Malatestiana il ciclo di incontri con espertiIn Biblioteca Malatestiana, a partire da mercoledì 25 febbraio si alza il sipario su un nuovo ciclo di incontri dal titolo "Il coraggio di conoscere... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Per arginare il caos c’è solo la geopolitica; L’incertezza geopolitica spinge i miliardari da Dubai alla Svizzera; Il caos come sistema: la nuova guerra americana e l’illusione del controllo; Asiatica - Non interrompere il nemico quando sbaglia? La strategia cinese nel caos geopolitico trumpiano. Nel caos: tre passi per l’UE e la Turchia per proteggere i propri interessi comuniI politici europei e turchi devono compiere al più presto tre passi importanti per perseguire i loro interessi condivisi. Questo approccio potrebbe contribuire ... ecfr.eu Le crisi geopolitiche preoccupano le aziendeSecondo un’indagine Kpmg, le imprese non sono spaventate. Diversificazione, alleanze e strumenti per la gestione del rischio per vincere l’incertezza ... repubblica.it Nel mezzo della crisi geopolitica globale, i pirati somali sono tornati. Nell’ultima settimana, sono stati registrati almeno tre attacchi a petroliere e mercantili partiti dall’area meridionale del Mar Rosso, rilanciando un fenomeno che sembrava ormai essere stat - facebook.com facebook Attentato #Trump, complottismo e percezione del potere: la lettura geopolitica di @laramps a @siamonoitv2000 Rivedi la puntata integrale su Play2000 x.com