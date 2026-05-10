Cardiologia l’allarme degli esperti | Le droghe sono un fattore di rischio per il cuore Cannabis compresa

Durante il 57esimo Congresso Nazionale di Cardiologia dell’Anmco, tenutosi a Rimini, sono stati presentati i risultati di uno studio che evidenzia come le sostanze stupefacenti, includendo la cannabis, possano influenzare la salute del cuore. Gli esperti sono concordi nel considerare queste sostanze come possibili fattori di rischio per malattie cardiovascolari. La discussione si concentra sull’impatto che l’uso di droghe può avere sulla salute cardiovascolare della popolazione.

Dal 57esimo congresso Nazionale di Cardiologia dell’Anmco, in svolgimento a Rimini, arriva un messaggio chiaro e innovativo: le sostanze stupefacenti, cannabis compresa, dovrebbero essere considerate a tutti gli effetti fattori di rischio cardiovascolare. E’ stato inoltre evidenziato come, in.🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Microplastiche in casa, l’allarme degli esperti: “Sono nel sangue e nel cervello”. I 5 oggetti quotidiani che possono danneggiare il DnaLe nostre case sono disseminate di microplastiche potenzialmente dannose per il Dna e associate allo sviluppo di tumori.

Allarme sifilide anche in Italia, boom di casi tra gli adolescenti. Le raccomandazioni degli espertiLa sifilide, considerata una malattia di altri tempi e ormai scomparsa, torna a riaffacciarsi e lo fa con numeri in crescita, non solo all’estero.