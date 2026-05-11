IA e nuovi valori | il laboratorio del Corecom per l’etica digitale

Un laboratorio del Corecom si concentra sull’etica digitale e l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società. Si discute di come le nuove tecnologie possano influenzare i principi democratici e di chi dovrebbe intervenire per tutelare i giovani dalla manipolazione dei contenuti online. Il focus riguarda le sfide poste dall’uso dell’IA e le responsabilità delle istituzioni nel garantire un ambiente digitale sicuro e trasparente.

? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale minacciare la base della nostra democrazia?. Chi deve proteggere i giovani dalla manipolazione dei contenuti digitali?. Quali strategie servono per difendere la verità dalla disinformazione tecnologica?. Come può la Calabria trasformare il rischio digitale in progresso sociale?.? In Breve Evento tenutosi il 6 maggio presso il polo culturale Mattia Preti di Reggio Calabria.. Impegno triennale del Corecom tra scuole e comunità locali per la trasformazione digitale.. Focus su tutela dati e responsabilità individuale per i cittadini del territorio calabrese.. Collaborazione tra istituzioni e scuole per contrastare disinformazione e semplificazione dei contenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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