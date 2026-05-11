IA contro l’hantavirus | l’algoritmo che anticipa il contagio

Una nuova applicazione dell’intelligenza artificiale mira a prevedere i casi di contagio da hantavirus prima che compaiano i sintomi. L’algoritmo analizza dati ambientali, come le precipitazioni abbondanti, e le associa con l’aumento della presenza di roditori, principali vettori del virus. Gli esperti stanno studiando come queste informazioni possano aiutare a individuare in anticipo le zone a rischio e a prevenire la diffusione dell’infezione.

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? Domande chiave Come può un algoritmo prevedere il contagio prima dei sintomi? Quale legame esiste tra pioggia intensa e proliferazione dei roditori? Perché le abitazioni più vecchie aumentano il rischio di infezione? Come cambierà la geografia del virus con il cambiamento climatico??? In Breve Analisi su 689 casi clinici per mappare i fattori di contagio. Piogge abbondanti e abitazioni vecchie aumentano il rischio di infezione. Mortalità dell'hantavirus fino al 50% nei casi più gravi. Mod .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA contro l’hantavirus: l’algoritmo che anticipa il contagio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate IA contro fake news: nasce l’algoritmo che giudica i giornalistiAon D’Souza ha lanciato mercoledì Objection, una startup che punta a utilizzare l’intelligenza artificiale per giudicare la veridicità delle notizie... IA e suoni del cuore: l’algoritmo che previene danni alle valvoleDue ingegnere e ricercatrice hanno sviluppato un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale capace di individuare segni di malattie cardiache... Argomenti più discussi: L'AI può pensare come noi? L'algoritmo che copia il cervello apre una nuova strada; Hantavirus su nave da crociera, ultimo bilancio: sette casi e tre morti. La MV Hondius attraccherà alle Canarie; Hantavirus Andes, allerta Oms: tracciamento internazionale dei passeggeri sbarcati dalla nave Hondius; Hantavirus, nelle prossime ore inizieranno le evacuazioni dalla nave da crociera. Classificazione Google(TG:e10838).iar - Results on X | Live Posts & Updates x.com Quali sono i tuoi pensieri sul virus Hanta? reddit