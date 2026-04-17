Una nuova startup ha annunciato il lancio di un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di verificare la correttezza delle notizie pubblicate dai giornalisti. La società, fondata da un professionista del settore, ha ricevuto finanziamenti iniziali di diversi milioni di dollari. L’iniziativa mira a contrastare le fake news attraverso strumenti tecnologici avanzati, senza coinvolgere direttamente le fonti delle notizie o i giornalisti stessi.

Aon D’Souza ha lanciato mercoledì Objection, una startup che punta a utilizzare l’intelligenza artificiale per giudicare la veridicità delle notizie giornalistiche, ricevendo finanziamenti iniziali da diversi milioni di dollari. Il progetto, sostenuto da Peter Thiel e Balaji Srinivasan insieme alle società di venture capital Social Impact Capital e Off Piste Capital, si propone di risolvere il problema della perdita di fiducia nel sistema mediatico attraverso un meccanismo di verifica automatizzato. Il modello algoritmico tra verità documentale e fonti anonime. La struttura operativa di Objection si basa su un indice numerico denominato Honor Index, che assegna un punteggio ai reporter in base alla loro integrità e precisione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA contro fake news: nasce l’algoritmo che giudica i giornalisti

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