I Wizards hanno vinto la lottery e otterranno la prima scelta al Draft del 2026, poiché sono la squadra con il peggior record della stagione. Questa vittoria permette alla franchigia di selezionare per prima tra i giovani talenti disponibili. La decisione si basa sull’estrazione casuale e apre nuovi scenari per il futuro della squadra. I dettagli sulla scelta definitiva e i potenziali candidati sono ancora da definire.

Washington vince la Lotteria Nba, saranno i Wizards a scegliere con la prima chiamata al Draft 2026. La squadra col peggior record di stagione regolare, appena 17 vittorie e ben 65 sconfitte, viene premiata dalla fortuna a Chicago: aveva il 14% di probabilità di accaparrarsi la scelta numero 1, e ci riesce. John Wall, l’ex regista dei Wizards, il rappresentante della franchigia della capitale statunitense, si rivela un talismano. Washington, che aveva già vinto la Lotteria nel 2010, quando scelse proprio Wall, e nel 2001 quando il designato fu il “fiasco” Kwame Brown, dovrà ora decidere quale prospetto aggiungere al suo organico tra quelli d’elite di un Draft che promette bene, quantomeno per le prime cinque chiamate.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I Wizards pescano il futuro: vincono la lottery, avranno la 1ª scelta al Draft. Ecco chi possono chiamare

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