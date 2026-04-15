Azzi Fudd chi è la prima scelta al Draft Wnba 2026

Azzi Fudd, 23enne proveniente dalla Virginia, è stata selezionata come prima scelta assoluta al Draft Wnba 2026. La giocatrice si unirà alle Dallas Wings, squadra in cui giocherà insieme alla fidanzata Paige Bueckers, prima scelta del Draft 2025. La sua nomina rappresenta un momento di grande attenzione nel panorama della pallacanestro femminile americana.

Azzi Fudd è la prima scelta assoluta al Draft Wnba 2026. La 23enne della Virginia giocherà per le Dallas Wings al fianco della fidanzata Paige Bueckers, prima scelta al Draft 2025. La guardia, classe 2002, arriva nel massimo campionato statunitense dopo l’esperienza al college con le UConn Huskies dell’Università del Connecticut. Nella stagione 2025-2026 ha registrato 17.3 punti di media, 2.6 rimbalzi e 3.1 assist e il 23 marzo 2026 ha realizzato 34 punti con Syracuse, suo carrer high. Negli anni, inoltre, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nel 2025 ha vinto il titolo nazionale NCAA. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WNBA (@wnba) Le statistiche di Azzi Fudd nel 2025-2026.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Azzi Fudd vs Lauren Betts: Who Should Go No. 1 in the 2026 WNBA Draft

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WNBA: Azzi Fudd è la nuova numero 1, sarà una stella delle Dallas WingsL'ex UConn è stata chiamata dalla franchigia texana come prima scelta assoluta del Draft. Per lei un contratto di 500.000 dollari. sportal.it

Nella notte si è svolto in Draft WNBA 2026 e con la prima scelta assoluta le Dallas Wings si portano a casa l'ex stella delle Connecticut Huskies Azzi Fudd. In Texas Fudd ritroverà la fidanzata ed ex compagna di college Paige Bueckers. A chiudere la top-3 Oliv - facebook.com facebook

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