WWE Draft cancellato | le ragioni dietro la scelta

Il draft WWE, evento che spesso ridefinisce le squadre e le rivalità tra Raw e SmackD, è stato annullato. La decisione sorprende molti fan e addetti ai lavori, lasciando spazio a domande sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta. La cancellazione dell’evento modifica le prospettive di sviluppo dei personaggi e delle storyline già avviate.

Il draft WWE ha da sempre segnato l'orizzonte narrativo della federazione di Stamford, offrendo cambi di roster, nuove rivalità e dinamiche tra Raw e SmackDown. Dopo una lunga pausa, l'appuntamento non è stato riproposto negli ultimi due anni, mentre la gestione degli show ha introdotto modifiche nell'assegnazione degli atleti tra le varie fasce di programmazione. L'attenzione degli appassionati resta alta, guidata dall'esigenza di capire se e quando si tornerà a un momento centrale di riorganizzazione dei roster e quali effetti potrebbero derivarne sulle storyline in corso. Per un periodo prolungato, l'evento non è stato presente nel calendario ufficiale, nonostante i cambiamenti frequenti negli intrecci tra Raw e SmackDown.