Una nuova piattaforma aerea per i Vigili del fuoco volontari

I Vigili del fuoco volontari di Città della Pieve hanno ricevuto una nuova piattaforma aerea durante una cerimonia a Palazzo della Corgna. L’evento si è svolto ieri mattina e ha visto la consegna ufficiale di questa attrezzatura. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e dei vigili del fuoco, che hanno partecipato con entusiasmo all’occasione.

CITTÀ DELLA PIEVE – Grandi emozioni a Palazzo della Corgna dove ieri mattina si è svolta una cerimonia in occasione della consegna di una piattaforma aerea ai Vigili del Fuoco volontari di Città della Pieve. Un traguardo straordinario nato dalla solidarietà del territorio, che permette di potenziare la capacità di intervento del Distaccamento locale dei Vigili del Fuoco Volontari. "L’acquisto di questo mezzo d’avanguardia – si spiega in una nota – rappresenta un successo collettivo: è stato infatti reso possibile esclusivamente grazie alle donazioni di cittadini, imprese, associazioni e Comune, che hanno risposto con entusiasmo alla raccolta fondi promossa dall’Associazione Vigili del Fuoco Volontari di Città della Pieve “ODV-ETS". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una nuova piattaforma aerea per i Vigili del fuoco volontari Articoli correlati Sicurezza e solidarietà. Nuova piattaforma aerea per i Vigili del FuocoLa sicurezza del territorio si rafforza grazie a un gesto corale di solidarietà che vede protagonisti cittadini, imprese e istituzioni. Leggi anche: Una nuova piattaforma aerea per raggiungere i piani alti di immobili in caso di incendio o sisma Aggiornamenti e contenuti dedicati a Una nuova piattaforma aerea per i... Temi più discussi: Una nuova piattaforma aerea per i Vigili del fuoco volontari; Una nuova piattaforma aerea per raggiungere i piani alti di immobili in caso di incendio o sisma; Nuova piattaforma aerea per i vigili del fuoco di Città della Pieve; Città della Pieve celebra i Vigili del Fuoco: arriva la nuova piattaforma aerea. Una nuova piattaforma aerea per i Vigili del fuoco volontariL’evento si è aperto con la presentazione tecnica del nuovo mezzo e i saluti istituzionali, da parte del presidente e del vice-presidente dell’Associazione Vigili del fuoco volontari di Città della ... lanazione.it Nuova piattaforma aerea per i vigili del fuoco di Città della Pieve(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Si è svolta domenica 15 marzo, nella cornice del palazzo della Corgna, la cerimonia di consegna di una piattaforma aerea ai vigili del fuoco volontari di Città della Pieve. msn.com SITUAZIONE MALTEMPO,GLI AGGIORNAMENTI Sono proseguite per tutta la giornata le attività delle squadre permanenti e volontarie del Comando dei Vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola a seguito delle criticità dovute al maltempo delle ultime ore nel - facebook.com facebook Cane cade in un pozzo a Trinitapoli, salvato dai Vigili del Fuoco - News x.com