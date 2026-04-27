Un giovane comandante dei vigili del fuoco volontari di 30 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto in provincia di Trento. Secondo le prime ricostruzioni, è stato travolto e ucciso da un trattore durante un intervento. L’incidente si è verificato nelle ultime ore e sono in corso le verifiche delle autorità competenti. La notizia ha suscitato cordoglio tra i colleghi e la comunità locale.

TRENTO - Comandante dei vigili del fuoco volontari travolto e ucciso dal trattore. Questa, stando alle prime informazioni sarebbe stata la drammatica fine di Martino Debiasi, 30 anni, agricoltore e comandante dei vigili del fuoco volontari di Meano, sobborgo di Trento, deceduto questa mattina, 27 aprile, verso le 11, in un incidente in via Camparta Bassa. Ubaldo Flavio Scapin scende dal trattore per un malore e viene travolto dal mezzo agricolo lasciato acceso: muore in ospedale a 74 anni L'incidente È probabile che l'uomo abbia perso il controllo del trattore, che si è ribaltato, travolgendolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Meano, i permanenti da Trento e le forze dell'ordine.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Martino Debiasi, comandante dei vigili del fuoco volontari travolto e ucciso dal trattore. Aveva 30 anni

Notizie correlate

Schiacciato dal trattore, morto Martino Debiasi: era il comandante di vigili del fuoco di MeanoÈ una tragedia letteralmente devastante quella che nelle scorse ore ha colpito Trento e non solo, forse sarebbe meglio dire tutto il Trentino:...

Ermanno Andriotto è il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuocoOggi 2 febbraio presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova in via San Fidenzio si è celebrato il passaggio di consegne tra il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Travolto dal trattore a Meano: il cordoglio del sindaco per la morte del comandante dei vigili Martino Debiasi.

Tragedia terribile in campagna, morto il comandante dei vigili del fuoco di Meano Martino Debiasi: aveva 30 anni ed era padre di un bimbo piccoloMEANO. Si chiamava Martino Debiasi ed era il comandante dei vigili del fuoco di Meano. E' morto questa mattina mentre si trovava al lavoro nella campagna di Meano in via Camparta Bassa. Una tragedia c ... ildolomiti.it

Muore a trent'anni travolto dal trattore a Meano di Trento: addio al comandante dei vigili del fuoco Martino DebiasiIncidente mortale nei campi di Meano questa mattina. Il 30enne, comandante dei vigili del fuoco volontari, è rimasto schiacciato da un trattore. Ianeselli ha espresso il cordoglio della città ricordan ... altoadige.it