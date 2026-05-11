I vertici del ciclismo ospiti del Comune di Ameglia

I rappresentanti della Federazione Ciclistica Italiana sono stati ospiti del Comune di Ameglia in un evento organizzato dal presidente Dagnoni. L’incontro faceva parte di un tour volto a visitare diverse realtà legate al ciclismo e a raccogliere impressioni sul settore. La visita si è svolta nel rispetto di un programma prestabilito e ha coinvolto i vertici nazionali del settore.

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La promessa è stata mantenuta. I vertici nazionali della Federazione Ciclistica Italiana hanno scelto Ameglia per l’appuntamento itinerante voluto dal presidente Cordiano Dagnoni per conoscere e ascoltare anche le piccole realtà storicamente legate al movimento ciclistico. Una scelta che il numero uno della Federazione aveva annunciato proprio a Ameglia durante l’estate nel corso di una serata dedicata allo sport organizzata dal Comune. Il sindaco Umberto Galazzo, l’assessore Nicolas Cervia e il consigliere delegato Maurizio Moruzzo hanno sostenuto l’iniziativa ospitando la delegazione nella sala consigliare del municipio per consentire la riunione tecnica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I vertici del ciclismo ospiti del Comune di Ameglia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mense scolastiche, i volontari di Aic ospiti del Comune per un incontro dedicato al senza glutine“Questo specifico incontro - spiega una nota - dedicato al tema dell’alimentazione senza glutine aveva l’obiettivo di mostrare la preparazione di... Alla scoperta del territorio di Salsomaggiore Terme con i campioni del ciclismoPedalare con i campioni del ciclismo nella bellezza di Salsomaggiore Terme e delle sue colline, degustando le eccellenze enogastronomiche e visitando... Argomenti più discussi: I vertici del ciclismo ospiti del Comune di Ameglia; Ad Ameglia si riunisce il Consiglio della Federazione ciclistica italiana; Tappa della Federazione italiana ciclistica italiana ad Ameglia.