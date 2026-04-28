Alla scoperta del territorio di Salsomaggiore Terme con i campioni del ciclismo

Un gruppo di ciclisti professionisti ha attraversato il territorio di Salsomaggiore Terme, pedalando tra le colline della zona. Durante l’escursione, hanno visitato alcune rocche e castelli presenti nel territorio e hanno partecipato a degustazioni di prodotti enogastronomici locali. La giornata si è svolta senza incidenti, con l’obiettivo di promuovere il turismo sportivo e culturale nella zona.

Pedalare con i campioni del ciclismo nella bellezza di Salsomaggiore Terme e delle sue colline, degustando le eccellenze enogastronomiche e visitando rocche e castelli. È quanto propone il progetto Bici in Comune che, a partire dal 2 maggio 2026 proporrà a appassionati, turisti e famiglie, un.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Gli studenti del Pomilio alla scoperta del mondo del lavoro nelle aziende del territorioSi è svolto dal 9 al 16 febbraio, per le ragazze e i ragazzi del Pomilio, il plesso a vocazione professionale dell'istituto di istruzione superiore... Domani un’iniziativa con il Cai alla scoperta del territorioDomani in occasione degli 80 anni della Sezione Cai di Faenza il Gruppo Cai Val Tramazzo Modigliana & Tredozio organizza, a Modigliana, una giornata... Una raccolta di contenuti ‘Tesori aperti’, martedì si va alla scoperta dei gioielli del territorioMartedì si rinnova l’appuntamento con ‘Tesori aperti – summer edition’, la rassegna culturale gratuita alla scoperta dei gioielli del territorio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Al ... ilrestodelcarlino.it A Salsomaggiore rinascono le Thermae Berzieri. Cdp conclude riqualificazione con Qc Terme: investimento da 44 milioniUn simbolo dell’Art Déco termale torna a essere motore di sviluppo economico, turistico e sociale. Dopo due anni di lavori, Cdp Real Asset ha concluso la riqualificazione dello storico complesso ... milanofinanza.it