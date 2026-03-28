Mense scolastiche i volontari di Aic ospiti del Comune per un incontro dedicato al senza glutine

Venerdì 27 marzo, i volontari dell'Associazione italiana celiachia hanno partecipato a un incontro presso l'ICook, promosso dal Comune di Cesena all’interno dei corsi rivolti ai genitori. L’appuntamento si è svolto all’interno della mensa scolastica, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate al senza glutine. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti dell’associazione e di genitori interessati.

“Questo specifico incontro - spiega una nota - dedicato al tema dell’alimentazione senza glutine aveva l’obiettivo di mostrare la preparazione di alcune ricette senza glutine offrendo informazioni chiare, aggiornate e utili per garantire sicurezza e serenità alle famiglie. L’appuntamento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dal Comune per rafforzare la cultura della corretta alimentazione e dell’inclusione a tavola, un impegno che ogni giorno si traduce nella preparazione di circa 3.500 pasti nelle mense scolastiche cittadine, tra menù ordinari e menù speciali per intolleranze, allergie, esigenze religiose e specifici piani alimentari. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Mense scolastiche, i volontari di Aic ospiti del Comune per un incontro dedicato al senza glutine Articoli correlati Doppio corso di cucina senza glutine con la food blogger Monica Bellin: il primo evento del 2026 targato AicAll'evento è intervenuta anche l’assessora Maria Elena Baredi, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza... Leggi anche: Pappa Fish: oltre 34mila euro al Comune per promuovere il consumo di pesce fresco locale nelle mense scolastiche Una selezione di notizie su Mense scolastiche Temi più discussi: Dalla mensa scolastica ai cittadini bisognosi; Spese scolastiche nel 730/2026: aumenta la detrazione; Detrazione spese scolastiche e di istruzione; Spese scolastiche, detrazione nel modello 730/2026: novità e istruzioni. Dalla mensa scolastica ai cittadini bisognosiLa Giunta comunale della cittadina canavesana ha approvato il 16 marzo la delibera che avvia ufficialmente l'importante progetto, unitamente alle modalità ... cosenostre-online.it Fisco aumenta detrazioni scolastiche, più sgravi per mensa gite e corsiModello 730/2026, nuovo tetto scolastico da 1.000 euro: a chi conviene Dal 2026 i contribuenti che compileranno il Modello 730 potranno detrarre fino ... assodigitale.it Non esiste alcun problema relativo all'emergenza epatite A e le mense scolastiche e collettive nel Vallo di Diano anche se i controlli per ovvi motivi sono ancora - se possibile - più accurati. - facebook.com facebook Fondo #Mense scolastiche biologiche: si ricorda a tutte le stazioni appaltanti che il termine per presentare l'istanza di accesso al Fondo per l'annualità 2026 è fissato al 31 marzo. Tutti i dettagli anciliguria.it/newsbox/fondo-… x.com