i tre pilastri di milano

Milano si sostiene su tre fondamenta storiche: fede, cultura e sapere. Questi elementi hanno influenzato lo sviluppo della città nel corso dei secoli, lasciando tracce evidenti nell’architettura, nelle tradizioni e nelle istituzioni locali. La presenza di chiese, musei e università testimonia il ruolo di questi pilastri nel modellare l’identità milanese. La loro combinazione ha contribuito a definire l’aspetto e la vita quotidiana della città.

Fede, cultura e sapere sono tre pilastri su cui da secoli si poggia Milano. Tre elementi che hanno plasmato la storia e l’anima della città e quella delle sue genti. Ieri si sono simbolicamente uniti in tre momenti distinti vissuti in altrettanti luoghi-simbolo della Milano di oggi e di ieri. La giornata speciale è cominciata all’ Abbazia di Chiaravalle, dove è stato presentato il progetto del “Monastero ambrosiano” firmato dall’architetto Stefano Boeri e voluto dalla Diocesi di Milano per testimoniare la sua presenza all’interno del Milano Innovation District (Mind). La scelta del luogo non è stata casuale: lì, a partire dal 1135, i monaci cistercensi hanno saputo trasformare il territorio attraverso opere idrauliche e sviluppo agricolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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