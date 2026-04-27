I tre pilastri per investire nell’incertezze di Wall Street

Da quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un inizio d’anno deludente, gli investitori sul mercato azionario americano stanno puntando su tre settori principali. Si tratta di tecnologia, semiconduttori e farmaceutica, che rappresentano i principali punti di attenzione in un contesto di incertezza. Questi ambiti stanno attirando capitali e definiscono le tendenze attuali per le azioni statunitensi, in un momento di volatilità e oscillazioni sui mercati.

TECNOLOGIA, semiconduttori e farmaceutica. Sono questi i tre pilastri su cui si stanno concentrando oggi le opportunità nel mercato azionario americano, dopo un avvio d’anno tutt’altro che esaltante per i listini d’oltreoceano. Tra tensioni geopolitiche, inflazione e rivoluzione dell’ intelligenza artificiale, Wall Street si muove in equilibrio instabile, ma non mancano le storie aziendali di crescita su cui gli investitori continuano a puntare. A tracciare il quadro è Francesco Manfredini, analista e gestore azionario specializzato sul mercato statunitense della casa d’investimenti Comgest. "Il primo trimestre del 2025 è stato turbolento per i listini Usa", sottolinea Manfredini, mettendo in evidenza che ci sono stati due shock sui titoli tecnologici a più alta valutazione nei prezzi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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