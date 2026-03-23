previdenza integrativa i tre pilastri della pensione

MOLTI ne hanno sentito parlare ma soltanto una minoranza di italiani ha scelto finora di sottoscriverli. Stiamo parlando dei fondi della previdenza integrativa, cioè quei prodotti finanziari che hanno il compito di costruire una pensione di scorta per milioni di lavoratori. Il governo ha deciso di incentivarli con misure che entreranno in vigore dal 1 luglio prossimo. A giudicare dai numeri, però, la strada da compiere è ancora lunga visto che soltanto una minoranza dei nostri connazionali ha deciso di iniziare un proprio piano di risparmio previdenziale integrativo. A rivelarlo è una recente indagine realizzata dall’Osservatorio della società di gestione del risparmio Anima, guidata dalla presidente Maria Patrizia Grieco, che evidenzia come soltanto il 21% di Italiani che possiedono un conto in banca hanno aderito ai fondi pensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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