I tifosi del Milan radunati davanti al garage dei calciatori | Venite fuori! Il post Atalanta
Dopo la partita tra Milan e Atalanta, alcuni tifosi del Milan si sono radunati davanti al garage in cui erano parcheggiate le auto dei calciatori, gridando loro di uscire. L'evento si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto un gruppo di sostenitori presenti sul luogo. Non sono stati segnalati incidenti o danni, ma la scena ha attirato l'attenzione dei passanti e delle forze dell'ordine presenti sul posto.
Al termine di Milan-Atalanta, parecchi tifosi rossoneri si sono radunati all'esterno del garage che ospitava le macchine dei calciatori, invitandoli a uscire per un faccia a faccia non esattamente amichevole.🔗 Leggi su Fanpage.it
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