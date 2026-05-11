I tifosi del Milan radunati davanti al garage dei calciatori | Venite fuori! Il post Atalanta

Dopo la partita tra Milan e Atalanta, alcuni tifosi del Milan si sono radunati davanti al garage in cui erano parcheggiate le auto dei calciatori, gridando loro di uscire. L'evento si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto un gruppo di sostenitori presenti sul luogo. Non sono stati segnalati incidenti o danni, ma la scena ha attirato l'attenzione dei passanti e delle forze dell'ordine presenti sul posto.

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