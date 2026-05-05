I tifosi non vogliono più vedere Mbappé | fuera diventa l'unico commento nel post del Real Madrid

Kylian Mbappé è stato messo alla porta dai tifosi del Real Madrid che non gli hanno perdonato il suo atteggiamento. Con un post pubblicato dal club hanno colto la palla al balzo per inviargli un messaggio ben chiaro usando una sola parola.🔗 Leggi su Fanpage.it

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