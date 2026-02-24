La dura contestazione dei tifosi del Torino letame e striscione al Filadelfia | Me**e come Cairo

I tifosi del Torino hanno espresso la loro rabbia lasciando del letame davanti al centro sportivo del Filadelfia, in risposta ai recenti risultati deludenti della squadra. Hanno anche esposto uno striscione con la scritta “Me**e come Cairo”, criticando apertamente la gestione societaria. La protesta si è svolta davanti ai cancelli del centro, attirando l’attenzione di passanti e tifosi presenti. La situazione si è conclusa senza incidenti, mentre i sostenitori si sono allontanati pacificamente.

I tifosi del Torino stufi dei risultati della squadra hanno contestato mettendo del letame davanti al centro sportivo dei granata. Sul cancello uno striscione: "Me**e come Cairo".