Gela la valigia dell’arte arriva a scuola | libri per unire i bimbi

Mercoledì 22 aprile alle 10:30, i bambini delle classi primarie del plesso Cappuccini di Gela parteciperanno a un evento dedicato all'arte, con l'arrivo di due atelieriste provenienti dal Palazzo delle Esposizioni di Roma. Durante l'iniziativa, i piccoli studenti avranno la possibilità di partecipare a un’attività che coinvolge libri e materiali artistici, con l’obiettivo di promuovere la creatività e l’apprendimento attraverso l’arte.

Mercoledì 22 aprile, alle ore 10:30, i bambini delle classi primarie del plesso Cappuccini di Gela saranno protagonisti di un incontro speciale con le atelieriste Michela Tonelli e Laura Scarlata, provenienti dal Palazzo delle Esposizioni di Roma. L’occasione è il workshop denominato Libri Migranti, un momento fondamentale all’interno del più ampio progetto Leggere per fare comunità, che vede la partecipazione attiva dell’Istituto Comprensivo Ettore Romagnoli e della Biblioteca Comunale locale, sotto l’egida del circolo Le Nuvole e di Arci Nazionale. L’impatto della letteratura internazionale sulla crescita dei giovani gelesi. Il laboratorio previsto per mercoledì mattina non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un percorso strutturato che dura da dodici mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gela, la valigia dell’arte arriva a scuola: libri per unire i bimbi Notizie correlate Leggi anche: 5 libri per insegnare ai bimbi la pet therapy con i libri: “Leggere a un cane toglie l’ansia e aumenta l’autostima” Leggi anche: Cercansi bimbi per l’asilo. La scuola dell’infanzia pronta a riaprire i battenti