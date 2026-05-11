Negli ultimi tempi, sempre più giovani sotto i 30 anni si stanno avvicinando al settore dei rifugi alpini, iscrivendosi a corsi di formazione per ottenere le qualifiche necessarie. Questi giovani professionisti cercano un’alternativa alla vita cittadina, scegliendo di lavorare in alta quota. La tendenza si nota anche nel modo in cui i rifugi vengono ristrutturati, trasformandosi in chalet moderni e alla moda.

Lecco – Via dalla città per trovare un lavoro in alta quota. “Sono s empre di più i giovani iscritti ai corsi di abilitazione per poter partecipare alla gara di affidamento di un rifugio alpino”. Boom under 30. Alberto Pirovano, lecchese, figura di riferimento del Club alpino italiano parte da qui, da un dato che racconta più di molte analisi sullo stato della montagna lombarda e italiana: “Nel corso che ho terminato da poco, su trenta partecipanti ben ventiquattro erano under 30”. Numeri che sorprendono e che ribaltano l’idea di un mondo dei rifugi alpini antico e in declino. Perché se il recente caso del Rifugio Bogani, sopra Esino Lario,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I rifugisti? Giovani e gourmet: sempre più under 30 in fuga dalle città e la baita diventa chalet ‘alla moda’

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