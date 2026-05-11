i red hot chili peppers hanno venduto il loro catalogo musicale per 300 milioni di dollari

I Red Hot Chili Peppers hanno venduto il loro catalogo musicale registrato alla Warner Music Group per una cifra di 300 milioni di dollari. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’accordo o sui motivi della scelta. La band ha così trasferito i diritti sulle proprie registrazioni, consolidando questa operazione come una delle più significative nel settore musicale degli ultimi tempi.

I Red Hot Chili Peppers hanno venduto il loro catalogo musicale registrato alla Warner Music Group: il gruppo californiano ha chiuso un accordo del valore di oltre 300 milioni di dollari Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, il nuovo accordo sarebbe stato finanziato tramite una joint venture tra Warner Music Group e la società di investimenti Bain Capital, che lo scorso anno ha lanciato un fondo da 1,2 miliardi di dollari per acquisire cataloghi musicali di alto profilo. La band ha ceduto il controllo di tutti i master registrati all’etichetta con cui ha firmato a partire da Blood Sugar Sex Magik del 1991, consentendo alla Warne r di incassare tutti i futuri guadagni generati dallo streaming, dalla trasmissione radiofonica, dalle vendite e dalle licenze.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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